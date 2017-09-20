小港少康營區闢建公園 週末動土

2017-09-20 14:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國軍撤出後閒置多年的小港少康營區，高市府今天宣布，將於本週末正式闢建為公園，預定明年10月底完工，這是繼高坪特定區闢建17公頃的熱帶植物園區後，小港區第二個大型公園綠地。

位於小港區高松路、營口路口的少康營區，面積超過23公頃，曾是清末抗日領袖林少貓的根據地，頗具歷史典故。國民政府遷台後，由海軍陸戰隊駐紮，民國100年陸戰隊99旅撤出後，閒置至今，成了衛生及治安的隱憂。

由於臨海工業區佔了小港1/3面積，十大建設的中油、中鋼、中船都座落於此，小港飽受環境污染之苦，當地居民期盼能將少康營區打造成都會公園，改善空氣品質。

少康營區的主要地主是台糖，市府評估若以徵收方式開闢公園，總經費高達70億元以上，經與台糖多年協調，台糖同意以變更都市計畫及公辦市地重劃方式開發，成為89期市地重劃區，市府無償取得10公頃的公園用地及2.42公頃道路用地，等於省了70億元。

高市府今天宣布，少康營區公園將於本週六（9月23日）正式動土，預定明年10月底完工，小港居民又多了一處大型綠地公園。

地政局長黃進雄指出，89期市地重劃區也涵蓋10公頃多的商業用地，市府未來將投入6億4500萬元開發經費，善用鄰近的國際機場、高雄港洲際貨櫃中心優勢，把此處打造為國際商務、旅宿的複合式商業區，初估可創造5千個就業機會。