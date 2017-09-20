半世紀前的文人相助 《喆園吟草》百年手稿首度現世

2017-09-20 13:48

［記者劉婉君／台南報導］清代台灣唯一父子進士施瓊芳、施士洁手稿，於半個世紀前由國立成功大學歷史系教授黃典權收購，今年4月黃典權家屬將相關手稿捐贈給國立台灣文學館，其中，《喆園吟草》及《後蘇龕草》共六冊，均是首次出現的手稿，相當珍貴。

黃典權也是台南市文獻委員會創會委員之一，曾主持《台南文化》編務工作近20年，本身也帶領學生進行史蹟踏察，對南市文獻史料建立及記錄貢獻卓著。1964年，施瓊芳、施士洁後代因家貧，請黃典權價購典藏施家父子手稿，黃典權一開始原以自身家境困窘婉拒，但因不忍前人手稿凐沒，向台南文人許丙丁借錢後買下該批手稿，直到1992年黃典權過世，施氏後人向家屬買回部分手稿，其餘手稿則由黃家珍藏迄今。

台文館長廖振富表示，這批手稿以施士洁手稿為主，黃典權曾編纂成《後蘇龕合集》，1965年由台灣銀行經濟研究室出版，後來龍文出版社重新刊印、施士洁詩鈔收入《全台詩》共1710首。而此次捐贈給台文館的文物為《喆園吟草》4冊（其中1、2卷在黃典權收藏時即已缺失），《後蘇龕稿》4冊、《後蘇龕草》2冊。經比對內容，《喆園吟草》及《後蘇龕草》並未見於已出版的《後蘇龕合集》及《全台詩》。當年文人間的互相幫忙，才造就此批重要百年文物能在今日重新現世。

另外還有《文魁吳尚霑筆跡詩集》，內有盧振基《四白山人遺稿》。台文館指出，盧振基即盧立軒，曾任雲林縣儒學訓導，盧振基過世後，家屬求施士洁寫傳，這是僅存人世間的盧氏詩作。這本手稿後來由黃典權整理發表在《高雄文獻》（創刊號、第二期合刊），此次受贈的即是施士洁當初保存的原件。