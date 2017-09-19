太空中心證實 福衛5號曾進入休眠

福衛5號的模擬示意圖。（資料照，太空中心提供）

2017-09-19 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕台灣自主研發的光學遙測衛星福衛5號，除了遙測取像儀需要時間進行系統調教對焦，也傳出曾偏離軌道和進入休眠模式。太空中心今（19）日晚間證實，衛星確實曾啟動休眠，但已經修正。

《中央社》報導，太空中心副主任余憲政今晚澄清，福衛5號不曾發生偏離軌道一事，但坦承在衛星入軌後的3、4天內，確實有啟動休眠模式。他說，觀察福衛5號升空入軌後對太空環境的反應，發現太陽能感測器的感應狀況和原本的預期不同，因為地球的反射光比預期強，感測器的反應讓衛星把地球誤認為太陽，導致狀態不穩。

他表示，加上控制衛星轉動的反應輪的狀況也超出預料之外，在地面進行測試只能看到轉動現象，無法知道實際運作情況，為維持衛星保持一定的電力狀況，會啟動自我保護的休眠模式，「避免衛星死掉，也相對安全」。

余憲政表示，團隊最後確認是參數設定問題後，緊急對反應輪和太陽能感測器進行調整和修正參數，福衛5號也逐漸恢復穩定。

福衛5號首批遙測照片已傳回，但影像不如預期，出現模糊、光斑，雖然衛星本體運作正常，但遙測取像儀卻出現焦距偏移狀況，目前正進行調校。