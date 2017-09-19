基隆、高雄等4港口 無人機空拍須先申請

美麗的基隆港是許多空拍機玩家的聖地，台灣港務公司18日公告，即日起，基隆港、台中港、高雄港、花蓮港禁止空拍機拍攝，要拍必須申請，讓玩家在網路上抱怨連連。（記者俞肇福攝）

2017-09-19 19:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕繼交通部民航局公布機場周圍禁止空拍機拍攝外，台灣港務公司昨天在官網上公告，轄下的基隆、台中、高雄、花蓮4港口，禁止攝影玩家操作空拍機拍攝，必須事先申請，獲得核准才能飛；如果沒有申請就在港區內操作空拍機拍攝，將依照商港法開罰。

依照台灣港務公司公告規定，包括軍用碼頭與軍艦、油輪、化學船舶、化學品儲槽區、高壓電區與信號塔台等周邊區域，均為禁止空拍機拍攝；另外，提出申請卻未依申請拍攝區域路線拍攝，1年內將禁止無人機空拍申請。

空拍機玩家今天在臉書上討論熱烈，由於新規定每天下午5點到隔天早上8點禁止拍攝，換句話說就是不能夜拍：網友說，那根據這個規定，整個港口都不能拍，空拍機只能飛出海才能拍。

空拍機玩家謝先生表示，這個規定很怪異，為何不能夜拍，這樣美麗的基隆港夜景，就無法再入鏡。

今年以來，台灣各地機場已4度因民眾操作空拍機被迫暫停航班起降，其中，台北松山機場3起，高雄小港機場1起，對空中運輸造成極大影響。另外，民眾在機場周圍禁止範圍操作空拍機也已違反民用航空法，依規定可處以新台幣30萬元至150萬元罰款，自103年以來，已裁罰28件違規事件，其中，仍以台北松山機場17件最多，其次為台南機場的4件。

為加強空拍機管理，民航局已在民航法中，增修空拍機管理專章，目前專章已送交行政院，希望明年1月前能完成立法。