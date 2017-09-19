你是「流動家具」嗎？ 不做家事小心被妻子休掉！

2017-09-19 17:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕你是什麼都不做的「流動家具」嗎？為了不要另一半或者是父母獨扛家事，中市社會局呂建德今天帶領多位民眾高聲齊呼「家事，全家人的事！」，大家一起分擔家事。

根據調查，2017年5月行政院主計總處最新公佈的統計，有偶女性每日無酬照顧家庭時間為3.81小時，比丈夫的1.13小時多出3倍時間，若夫妻同樣都在工作，女性每日無酬照顧時間3.26小時，仍較丈夫平均1.23小時多出2.7倍！

雖然現今台灣的男性跟早期台灣社會的男性只會」翹腳拈鬍鬚」相較，已有改善，有不少人願意協助妻子工作，但多數女性仍是家中勞務的最大付出者。

社會局今天舉行婦女權益暨性別平等創意記者會，除了呼籲家庭的成員「家務分工，別當流動性家具！」，同時也公佈新出爐的台中市性平吉祥物為「櫻櫻美代子」花精靈，就是要強調扛家務的女人也當個「櫻櫻美代子」，而花精靈上任後第一個關心的議題，就是「家務分工」。

社會局長呂建德表示，他在家中會做很多家事，如洗碗、洗衣、打掃，來減輕妻子的負擔，他呼籲大家一起分擔家事，不要讓另一半來扛。

行政院性別平等委員會委員黃瑞汝表示，台灣離婚率高居亞洲第一、世界第三，2014年平均每10分鐘就有一對怨偶離婚！在離婚率如此驚人的社會中，應重視婚姻的經營。

黃瑞汝表示，家務分工不均會造成的婚姻危機，甚至連日本沙文主義丈夫協會都注意到，該會研究出避免離婚的三個戰略即為傾聽、尊重妻子、做家事。可見，在性別意識抬頭的年代，不做家事的沙文主義丈夫可能要面臨的就是被妻子「休掉」的命運！

黃瑞汝呼籲大家，不管是男人女人都不該淪為會吃、會喝、會拉、會睡，但什麼都不會做的「流動家具」！

社會局表示，性別吉祥物「櫻櫻美代子」將推出典藏卡等周邊文創品，也將擔任台中市性別友善大使。