2017台灣自行車節啟動 女神張景嵐與喔熊搭檔現身

交通部觀光局19日舉行「2017台灣自行車節」啟動記者會，邀請女星張景嵐擔任代言人，綜合許多縣市政府等相關單位，邀請國內外遊客與車友一同體驗台灣之美。（記者黃耀徵攝）

2017-09-19 16:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局今舉辦2017台灣自行車節啟動記者會，邀請年度代言人張景嵐與喔熊組長搭檔出席，為活動高峰期揭開序幕。觀光局副局長張錫聰表示，台灣自行車節自2011年舉辦以來，已在國際間建立口碑，獲得國內外眾多車友迴響；今年活動五大主軸之一的登山王挑戰（KOM），被譽為世界10場最艱難的自行車挑戰之一，還邀請到四大賽四冠王澳籍選手來台挑戰，歡迎國際車友來共襄盛舉。

觀光局表示，今年自行車節除了延續具代表性的四大主軸活動，包括「台灣自行車登山王挑戰」、「騎遇福爾摩沙Formosa900」、「日月潭Come! Bikeday」及「OK台灣-台中自行車嘉年華」外，今年還新增「Light up Taiwan極點慢旅」，邀請民眾騎到四個極點燈塔欣賞周圍人文與海岸風情。

今年活動亮點除了有被譽為世界10場最艱難的自行車挑戰之一的台灣自行車登山王挑戰（KOM），主辦單位更邀請到得過四大賽（環法、環義、環西、世界錦標賽）四冠王選手澳大利亞籍Cadel Evans參加挑戰（自行車史上僅5位）。為了倡導男女平權，今年度提供男女選手相同獎金，鼓勵國際頂尖女車友挑戰極限騎上武嶺。

張景嵐表示，台灣自行車道相當完善，隨時隨地穿著休閒的服裝也可騎乘上路，欣賞臺灣各地美景、品嘗在地美食，她也希望大家能藉此機會，尋找適合自己的自行車活動。