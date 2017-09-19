蔡阿嘎創「感恩Seafood拳」 網友笑：業力引爆！

網路紅人蔡阿嘎發明一套與團康遊戲虎克船長類似的「感恩Seafood拳」。（圖擷取自蔡阿嘎臉書）

2017-09-19 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕佛教團體「佛教如來宗」創始人妙禪，因為收取信徒2輛價值4000萬的勞斯萊斯，受到社會關注，卻也在網路上引發「seafood」熱潮。網路紅人蔡阿嘎就發明一套與團康遊戲虎克船長類似的「感恩Seafood拳」，讓網友笑翻「笑死我了啦！超有梗的～」

蔡阿嘎一群人穿著有「蟬」字的紫衣，示範「感恩Seafood拳」，一開始全部人要高喊「感恩Seafood，讚嘆Seafood」，接著依序用「感恩Seafood，讚嘆Seafood」的口號，指定出任一人，被喊到擔任Seafood者，要做出業力引爆姿勢，並喊「喔喔喔喔！」左右兩邊的信徒，須雙手合十、做出靈動的前後晃動姿勢、並口喊「咪咪咪咪」（蟬鳴叫聲）。口號、姿勢錯誤、反應太慢者都要接受懲罰。

許多網友看完影片後表示，「玩一玩會不會走火入魔，哈哈哈」、「看你們玩，超好笑的」、「這樣不怕本尊業力爆炸嗎？」、「超好笑的啦！哈哈又多了一種團康遊戲」、「玩過後，大家都成佛了」、「聽你喔到一半時，FB當掉了，果真有靈動」。

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