別說「逃逸外勞」了 移民署長：應稱「失聯移工」

2017-09-19 13:53

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於因故脫離雇主的東南亞移工，社會時常以「取締／抓」、「逃逸／非法外勞」等標籤化語言形容，日前更發生越南移工因拒捕遭警開9槍致死的爭議案件。新任移民署署長楊家駿呼籲社會，以友善的「失聯移工」詞彙來形容，未來將加強人權、平權教育。

來自東南亞的60多萬名移工、新住民，已成為台灣各領域不可或缺的一員，然台灣社會、官方對於脫離僱主的移工，常以「取締／抓」、「逃逸／非法外勞」等標籤化語言，形容「失聯移工」，而越南移工「阿非」日前因拒捕、襲警遭開9槍身亡事件，更引起相關爭議與討論。

四方報舉辦的「四方論壇+直播開台啦！」記者會，邀請台灣首位新移民立委林麗蟬、國民黨立委陳學聖、移民署長楊家駿、印尼代表譚雲福、越南代表阮氏玄貞出席，以東南亞各國語言向線上的新移民問好，並討論如何增進新移民、移工在台灣的福祉。

林麗蟬表示，移工進入台灣工作已有將近20年，他們在台灣學習屬不同語系的中文其實相當困難，因此他努力推廣角落書櫃、醫療通譯等，要讓台灣只有一個族群，不要分誰先來後到，台灣只有一個族群，「We Are One」，盼藉此直播平台，讓大家成為一家人。

陳學聖表示，希望移民署未來能做到移工看到移民署不必害怕，大家應該理解移工為何要逃跑，他們努力不要讓移工來台灣只被當成工具人，而是也能展現其文化及特色，希望大家能改變對移工的印象，不要說第一眼就認為移工是「逃逸／非法外勞」。

楊家駿受訪指出，對於因故而離開雇主的移工，社會常用「取締／抓」、「逃逸／非法外勞」形容，他呼籲應以友善的「失聯移工」來形容，失聯移工有時是因非法仲介、雇主的引誘邀約而失聯，移民署業務未來不會以「抓外勞」為職志，而是加強查緝非法仲介及雇主。

楊家駿接著說，移民署希望移工在台受雇期間，不受性或勞力剝削，若要合法返鄉也都能平安回家，對於越南移工「阿非」一案，他對此特殊個案表示遺憾，楊家駿強調，警察並不會因碰到移工就採取過當的執法行為，移民署未來會加強專勤隊人權、平權教育，因這是重要的文明指標。