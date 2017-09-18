妙禪信徒籲捐款 「微薄1、2千只能買件衣服」

2017-09-18 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕「佛教如來宗」創始人「妙禪師父」日前被爆接受信眾集資供養2輛各值2000多萬元的名車，引發議論。有網友爆料，一名如來宗信徒傳訊給她的母親，內容大意是呼籲不要吝惜捐款，還提到「人間那微薄的一兩千元說真的只能買一件衣服。」

這名網友在臉書社團「爆料公社」詢問，是否其他人收到同樣的訊息內容，「感覺是如來宗要旗下弟子發給身邊親友」，「（訊息）說什麼人間的一兩千元只能買件衣服，我衣服都買100外套200的好嗎（永春市場），說不要吝嗇每個月繳護持金的意思。」網友說有問對方是不是如來宗要她轉發，對方則回覆「字字句句都是她自己打的肺腑之言」。讓網友直言，「我是覺得鬼扯」，「俗話說：人牽牽不走，鬼牽叩叩走」。

根據對話截圖，這名如來宗信徒開頭就表示自己的師父就是「妙禪師父」，並稱妙禪幫助很多受苦受難的弟子。信徒表示，「人間那微薄的一兩千元說真的只能買一件衣服，可以給我們真的自由真的解脫嗎？」呼籲捨下人間的分別心、吝嗇心，學習懂得施捨。這名信徒還說，「在師父這裡，不需念經只要上法會，護持法會任務，施捨貪婪吝嗇心，捐款將人間財化為法財，為家人也為自己好，更為未來的下一世做規劃」。

對此，其他網友表示，「一個月一兩千，幫助偏遠兒童吃營業午餐福報會更大」、「有的家庭養孩子，非常辛苦連午餐費都也許繳交不出來，一千塊真的很重要他知道嗎...」、「捨棄人間的貪欲，那為什麼妙纏（禪）不能捨棄自己對名車的私慾，要開到勞斯萊斯才能法喜？這個論點真詭異」、「自打嘴巴嗎？那些錢買衣服就不對，給師父買勞斯萊斯就對？？？？」