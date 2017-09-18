帶選手奪10金之後 林詠翔盼「溜」進奧運

屏東縣長潘孟安（右）今天接見世大運表現優異選手，其中帶著溜冰滑輪選手們拿下10金11銀2銅的教練林詠翔（左）說，希望滑輪溜冰能列入奧運項目，並期許未來屏東縣能落實基層訓練。（記者邱芷柔攝）

2017-09-18 17:16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣長潘孟安今天接見世大運表現優異選手，其中帶著溜冰滑輪選手們拿下10金11銀2銅的教練林詠翔說，希望滑輪溜冰能列入奧運項目，並期許未來屏東縣能落實基層訓練。

滑輪溜冰在世大運中拿下有史以來最佳成績，林詠翔說，10金的幕後要感謝很多人，這是所有人努力的成果，但滑輪溜冰非亞奧運比賽項目，過去受到的注目不多，明年將帶隊挺進亞運，也希望滑輪溜冰未來能列入奧運。

林詠翔也表示，屏東常有午後雷陣雨，過去選手常在場邊等雨停，因此希望地方爭取多年的潮州溜冰場加蓋能儘速有著落，同時也期待屏東能落實基層訓練，目前屏東有30所以上國中小都在推動滑輪溜冰，但全縣國中小只有2位專任教練，有更多專任教練缺，落實基層訓練，才能讓選手無後顧之憂。

潘孟安接見的縣籍運動好手包括教練林詠翔、屏東大學的李孟竹、黃玉霖，拿下2017澳州系列賽羽球男子單打冠軍的林俊易，就讀台灣體育大學在世大運桌球項目拿下2銅的廖振珽等人，另高爾夫球項目拿下2銅的劉永華因有國外賽事未出席。

潘孟安致詞時表示，屏東從國小到高中陸續培育出的體育好手，但有時候到了大學就被外縣市挖走，縣府推動「三級五區」體育人才培育，2年8個月以來，除了提高獎勵金、加強各單項運動軟硬體設備外，也以縣款增聘62位約聘教練、6位專任教練及4位體育老師，希望藉此讓優秀運動選手未來就業獲得保障，鼓勵留縣升學，為台灣、屏東爭光。