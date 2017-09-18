檳榔廢園補助申請全台僅105公頃

農委會下鄉宣導，邀農民把握年底截止的檳榔廢園、轉作補助期限。（記者邱芷柔攝）

2017-09-18 16:10

〔記者邱芷柔／屏東報導〕農糧署統計去年國內檳榔種植面積約4萬3千公頃，是國內數一數二的經濟作物，隨著國際癌症研究總署公告檳榔為第一級致癌物，農委會為此推動檳榔廢園及轉作措施，但農民廢園轉作意願似乎不高，截至目前全台僅有105公頃申請廢園補助、80公頃申請種苗補助，今天農委會再度下鄉宣導，邀農民把握年底截止的補助期限。

農委會簡任技士蘇登照說，農委會利用菸捐8億經費推動輔導癌症防治等相關產業轉型，目前輔導菸農轉作已有9千多萬元補助，檳榔部分從去年開始推動，目前有2千4百萬元補助，今年加碼納入平地農牧用地檳榔廢園及轉作，對以平地檳榔為主的屏東來說，是很好的轉作契機。

蘇登照表示，檳榔廢園、轉作申請到年底截止，後續經費將持續運用在癌症防治相關項目上，由於栽種檳榔的農民普遍為高齡老農，相較於其他作物，老農們會選擇較容易栽植管理的檳榔，且每年會有盤商包租、採收，所以推動廢園、轉作有一定的困難，但國內嚼食檳榔的人口已持續下降，期待在農委會輔導下，年底前能有更多農民響應。

農糧署南區分署分署長姚志旺表示，屏東縣檳榔種植面積有1萬2千公頃，大部分為平地檳榔園，申請廢園面積同筆土地或毗鄰多筆土地合計最小面積需為0.1公頃以上，只要檳榔種植株數0.1公頃達120株即符合標準，未達120株則按比例補助。

姚志旺說，目前有業者提出優渥契作條件，包括種植牛樟、香檬、甘藷（地瓜）、紅藜、紅心芭樂及毛豆等經濟規模及產值龐大的優良農產品，有意願辦理檳榔廢園的農民，要把握今年最後受理申請期限，在12月31日前攜帶申請人身分證、帳戶影本及最近3個月內土地登記簿謄本及地籍圖謄本，向土地所在地鄉（鎮、市、區）公所申辦。