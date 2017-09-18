保母暗中偷喝母奶 被揭穿竟嗆「別人都會給我喝」

一名剛生完小孩的林姓媽媽雇用保母後意外發現對方居然會偷喝母奶，該名保母被抓包後反而怪雇方奶不給很小氣。圖為示意圖，與新聞無關。（法新社）

2017-09-18 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕一名林姓媽媽在《爆料公社》投訴，做月子期間找了一名到府保母，但事後卻被發現，原本要餵女兒的母奶，竟然被這位老保母給「偷喝」，起初遭到質問時，這名老保母還不承認，最後調閱監視器被打臉，反而怪罪雇方「小氣，連奶都不給喝」，最後名詭異的保母被送交市政府社會局處理中。

有網友在《爆料公社》踢爆，一名剛生產完沒多久的林姓女子，雇用了一名48年次經驗老道的鄭姓保母來幫忙照顧剛出生的女兒及大兒子，起初一切都很正常，但卻被發現這位保母有「偷喝母奶的嫌疑」，最後林女告知保母說，如果以後妹妹喝不完，請你拿給我大兒子喝。

但就在日前，保母餵了妹妹40分鐘後，奶還剩下40至50cc左右，結果不到5分鐘的時間，保母已將妹妹放在遊戲床裡，瓶內則是空空如也，並在育兒日誌中填寫1300cc全喝完，但林女覺得不太對勁，便調閱監視器查看，發現這名保母默默打開蓋子，將剩餘的母奶一飲而盡，當天隨即解雇該名保母。

但保母被抓包後，不但不覺得自己有錯，甚至反過來怪罪：「我上次帶的貝比媽媽與妳不同，還把母奶送我帶回家！貝比沒喝完也不會計較，還說阿姨妳敢喝就喝沒關係，真的是一粒米養百樣人！」

不少網友超傻眼紛紛留言：「不是說不能喝，而是記錄問題，媽媽在意的是誠信問題」、「以為是杏仁茶？」、「除了丈夫其他人不經同意就偷喝母乳，只有噁心能形容！」、「真的很變態」、「重點是妹妹還沒喝飽不是嗎…這樣確定是合格保母？」、「我覺得不行」。