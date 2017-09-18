獨家》C褲男機車全台裸透透 黝黑胴體出現高市鬧區

C褲男莊誼劭騎機車全台宣揚裸體合法化，黝黑胴體出現高市鬧區博愛、忠言路，引發一陣騷動。（記者黃良傑翻攝）

2017-09-18 13:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕幾近全裸C褲男蔣誼劭機車環島宣揚「全裸合法化」，今午騎進高雄市區，出現在左營區博愛、忠言路口，裸身黝黑的C褲男吸睛，引發騷動，有人表示支持，但也有人摀住孩子的眼睛。

據了解，「網路紅人」蔣誼劭於九月初從花蓮出發，只穿C字褲裸身機車環島，曾在恆春半島出現，曾引發當地居民議論，當時老一輩長者要他「褲子穿起來」，他表示，穿C字褲裸身是為宣揚「全裸合法化」，並在百年恆春古城前留影。

24歲的蔣誼劭表示，將與同好舉辦裸體遊行要求政府修法，他一路上只穿C字褲裸體騎車，民眾紛紛拍下PO網，也遭遇不少警察前來「關心」，他從5日自花蓮經台東到恆春半島，今天中午出現在高雄市區，吸引路人目光，也有人邀合照，他表示：「感覺台灣人對全裸的接受蠻高的」。

對於裸身C字褲上街，收到的各種反應表示尊重，蔣誼劭說，多數民眾對他爭取「全裸合法化」，贊成率相當高，他表示，除推動政府修法外，已著手研議舉辦全台裸體嘉年華遊行，畢竟全裸沒有傷害到別人，也沒侵犯別人的自由，屬於基本的人權。

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