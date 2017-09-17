明多雲到晴好天氣 日夜溫差達10度需注意保暖

明日為多雲時晴好天氣，但迎風面的花東地區、恆春半島會有局部短暫陣雨的情況，高屏一帶也有局部午後雷陣雨的機會。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-17 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕明（18）日迎風面的花東地區、恆春半島會有局部短暫陣雨的情況出現，高屏一帶也有局部午後雷陣雨的機會，各地日夜溫差稍大，須注意適時添加衣物。

據《中央氣象局》預報，明日天氣與今天類似，各地多雲到晴，降雨方面，迎風面的花東地區、恆春半島會出現局部短暫陣雨，西半部地區則在山區、南部地區，特別是高屏一帶有機會出現局部午後雷陣雨。

溫度方面，明天西半部地區高溫約32到34度，東半部高溫約31度左右，還是稍微有點熱，另外清晨在北部、東北部會稍微有點涼意，低溫約23、24度，其他地區低溫約25、26度，日夜溫差稍大。

第18號颱風泰利今、明兩天將由西南向東北穿過日本，赴日差旅的朋友請留意交通航班訊息；另外，颱風雖然在逐漸遠離、減弱，但在18日前台灣北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖仍易有長浪發生，海邊活動、海上作業請注意安全。

空氣品質方面，明日台灣西半部及馬祖為橘色提醒（對敏感民眾不健康），午後臭氧濃度偏高。其他為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。