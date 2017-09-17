紓壓兼消費 新竹生活節特色人氣攤位掃光光

新竹人消費力超驚人!兩天的新竹生活節，40個人氣特色文創市集幾乎都銷售一空，吸引爆滿人潮。（記者洪美秀攝）

2017-09-17 17:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕提供市民紓壓慢活的新竹生活節已第3年舉行，其中40家特色人氣攤位早早銷售一空，展現新竹人的高消費力，兩天活動吸引超過兩萬人次參與，而夢想講座邀請「荒謬大師」沈玉琳分享人生歷練，也吸引爆滿人潮，活動儼然成為新竹市專屬的「城市品牌」。

新竹生活節邁入第3年，不僅申請攤商、來訪民眾年年成長，不少文創市集的攤商也說透過新竹生活節，讓商品大賣、曝光率大增、也讓民眾詢問度提高，不少攤家已在搶預定明年攤位，直說，新竹人的消費力真的很高。

40間攤位包括手工藝、咖啡與各式美食，其中新面孔「94Pizza」人氣最夯，平均定價200元到300元不等的美式手工窯烤披薩，單日就熱賣兩百份，烤爐從早到晚不曾停歇，讓人驚呼新竹人的高消費力。

此外，新竹市知名的影咖啡店準備的600份金磚布丁，不到中午就銷售一空，即使下午又緊急補貨300份，依然很快就銷售一空，此外，曾參與新竹味市集的「耶緹義式冰淇淋」、「孵咖啡洋行」遠從彰化及宜蘭來，發現新竹人潮以家庭居多，消費力更高。

新竹生活節今天也邀請到沈玉琳到夢想講座分享人生歷練，他幽默的人生哲學讓民眾笑聲不斷，他說，他獲邀演講多在室內，第一次在戶外開講，讓他覺得很特別，也對新竹小吃美食印象深刻。

新竹市文化局表示，今年文創市集有過半攤位是全台各地的優秀店家，兩天吸引超過兩萬人次到訪護城河畔，民眾來此吃美食、聽音樂、看表演，享受專屬新竹市的減壓生活。

新竹人消費力超驚人!兩天的新竹生活節，40個人氣特色文創市集幾乎都銷售一空，吸引爆滿人潮。（記者洪美秀攝）

新竹人消費力超驚人!兩天的新竹生活節，40個人氣特色文創市集幾乎都銷售一空，吸引爆滿人潮。（記者洪美秀攝）

新竹人消費力超驚人!兩天的新竹生活節，40個人氣特色文創市集幾乎都銷售一空，吸引爆滿人潮。（記者洪美秀攝）