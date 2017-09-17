接訂位電話卻傳出啪啪聲 她崩潰喊：覺得耳朵被侵犯了

一名女大生在打工時接到訂位電話，但電話那頭卻頻頻傳出啪啪聲，讓她直呼「瞬間覺得耳朵被侵犯了，好噁心！好噁心」。（情境照）

2017-09-17 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕一名女大生在打工時接到訂位電話，電話那頭卻頻頻傳出啪啪聲，讓她直呼「瞬間覺得耳朵被侵犯了，好噁心！好噁心」。

一名女大生在《Dcard》發文分享自己在打工時發生的趣事，她表示在餐廳打工時，接到一通訂位電話，但隱約聽到女生聲音怪怪的，好像有點在抖，「之後女生說要訂位，『10點鐘2位』」。但當時因訂位人數有點多，便請她稍等。不料隨後電話那頭竟傳出微弱的喘息聲，「我小小的嚇了一跳，但因為前面還很多客人在等，所以我又繼續絞腦汁，絞到一半，嗯？有呻吟聲？？」但她想說「應該不可能有人急到一邊訂位一邊做這種事吧」，但是接下來她竟然聽到啪啪聲響。

她馬上大喊「小姐、小姐」，沒想到女生還邊呻吟邊回答，直到確認訂位完畢後，女大生掛掉電話後「我瞬間一把火上來，你打電話過來還一邊打砲有沒有禮貌啊是有那麼急喔不能停一下？？」她更直呼「瞬間覺得耳朵被侵犯了好噁心好噁心」

網友紛紛留言「直接拿手機放佛經了啊」、「站櫃台真的常常接到奇葩的電話」、「獨一無二的經驗呢」、「真的是很珍惜時間耶，不認真%%」。