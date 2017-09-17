國5雪隧消防水帶破洞 高公局：不小心勾破的

9月7日凌晨3點半國5雪隧火燒車，搶救過程中消防水帶破洞，高公局今天聲明回應稱：不小心勾破的，不影響救災。（資料照，記者林敬倫翻攝）

2017-09-17 13:44

〔記者蕭玗欣、林敬倫／綜合報導〕今年9月，一輛BMW轎車行經國5隧道時發生火燒車意外，有媒體指出當時現場滅火的消防水帶竟有破洞，交通部管理組組長卓明君表示，據了解，消防人員搶救中拉水線的時候，不小心勾到，導致水帶破洞，但事實上並不影響水壓；但高公局已請內部檢討過後，要求工程處重新檢視隧道整體消防設施。

事件發生在9月7日凌晨3點半，23歲的陳姓大學生一行4人打算去花蓮玩，開車行經雪隧南下27.9公里時，車輛竟突然爆胎，因與地面產生摩擦而起火燃燒，國道警察獲報後趕往現場封閉雪隧南北雙向道路，以利消防車輛出入。

由於火勢猛烈，消防隊趕到後立即配合雪隧內的自衛消防編組滅火，但消防員拉出雪隧消防栓管線時，竟發現管線破洞，只能藉由洞口噴水滅火，所幸水壓充足，噴出的水夠多，火勢於半小時內獲得控制被撲滅，但整輛車還是付之一炬。

本報記者曾訪問坪林行控中心主任林錦堂指出，他坦承隧道內消防栓管線確實老舊，破損頻率高，將要全面更新，而現階段南港到坪林段已經更新完畢，平常每個月也會派員用觸摸的方式檢驗消防栓管線，如有破洞就會直接換掉。

今前往雪隧滅火的宜蘭縣消防局消防隊員表示，第一時間使用室內的消防栓拉管線滅火，確實有很大的破洞，還好水壓充足才得以順利滅火。隊員指出，平日滅火時只要水帶有破洞狀況，會選擇直接把那段水袋換掉，比較小的破洞，則會用布套起，堵住洞口，這樣就暫時不會漏出太多水，破洞容易造成水壓不足，噴出的水量少，就難以滅火。

宜蘭縣消防局長徐松奕也說，水帶沒有壽命限制，只要沒有破損可以一直使用，但通常消防栓每半年需檢查一次，只要有破裂就需更換。

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