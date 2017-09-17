妙禪救了超馬媽媽！ 女兒稱「業力引爆」導致截肢

超馬媽媽女兒認為，妙禪保護了她們全家。（圖擷自YouTube）

2017-09-17 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕「超馬媽媽」邱淑容過去挑戰超馬比賽不慎細菌感染，雙腿被迫截肢保命，她的女兒卻把保命關鍵歸功於妙禪的「佛教如來宗」，稱當時她們家「業力引爆」，因此被厄運纏身，最終在妙禪的保護下救了他們全家。

邱淑蓉在比賽中細菌感染引發敗血症，最終截肢保住性命，她的女兒竟曾在2011年發表心得，文章刊登在「佛教如來宗」的心得見證區，以「母親法國病危，幸得妙禪師父救度」為題發表感想。

邱女兒讚嘆，當年加入妙禪後，讓她快速交出原本壓力極大的論文，還找到不錯的工作，不料媽媽前往法國參加超馬賽事，家中的「業力正悄悄引爆」，當她得知噩耗後，才發現「那就是業力，而且正在引爆。」

她還認為，想到打電話給外交部在各國的單位，是她禪定後師父告訴她的，「這不是我本來就知道的事，是沒來由的出現在我腦海裡的訊息，感恩讚歎師父，我知道那是師父告訴我的」。

最後邱的女兒把問題能順利解決歸功給妙禪，「在法國的這二十幾天，不僅是媽媽的身體狀況不斷被師父『妙轉』，我們身邊也不斷地出現好多的貴人。」她甚至認為「媽媽從鬼門關前被師父搶救了回來，這個原本將要破碎的家庭，也被師父保護得好好的。」