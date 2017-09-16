太平閒置空間變美麗綠地 辦「花現市集」聚人氣

太平區九二一震災紀念公園對面閒置土地綠化有成，今天副市長張光瑤（右五）、市議員何明杰（右三）、張玉嬿（右六）等人參與啟用典禮。（記者陳建志攝）

2017-09-16 18:35

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區九二一震災紀念公園對面一塊軍方土地，過去閒置未用，雜草叢生，太平區公所向軍方借用後，種植草皮、喬灌木，打造成1公頃的綠地，今天揭牌啟用，對外開放，並舉辦「花現市集」活動，展售太平特有的農特產、美食，還與河畔太平親子健行結合，讓民眾早起健身還能採買、抽獎，吸引許多人到場同樂。

太平區長陳小菲說，這塊面積約1公頃的新綠地，保留原有樹木，種了3000多棵喬木、灌木，還有一大片草地，讓民眾多了一塊運動休閒空間，長億里長林泳鰡也答應未來帶領志工認養、維護。

公所今天舉行綠地啟用儀式和「花現市集」活動，副市長張光瑤、農業局長王俊雄、太平區長陳小菲、環保局專門委員陳文嘉、市議員何明杰、張玉嬿、立委何欣純服務處主任廖冏勳等人都到場。張光瑤說，配合明年舉辦的花卉博覽會，市長林佳龍推動空地綠美化政策不遺餘力，希望將太平變成全台中市最美的城市。

啟用典禮前，台灣全民運動協會一大早就在震災紀念公園旁舉辦「河畔太平親子健行」，主辦單位之一的太平青溪協會理事長李昆霖說，民眾從光興隆大橋出發，沿著頭汴坑溪自行車道前進，在自行車景觀橋折返，全長約4公里，讓親子在假日健身同樂。

誓啟用典禮現場除了安排舞蹈、管弦樂演奏等精彩表演，還準備紅龍果、竹筍等農特產讓民眾抽獎，並設計了闖關遊戲，過關就可抽得花博毛巾、鉛筆組、磁鐵等限量文創小物，包括興隆社區等社區發展協會，也帶來龍眼乾、火龍果汁、荔枝手工餅乾等在地農特產，現場販售，布置會場的盆栽也送給到場民眾，吸引大家大排長龍索取。

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