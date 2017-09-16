中秋「柚」福同享！新北文旦甜度破表 林水源奪特等獎

2017-09-16 18:04

〔記者葉冠妤／新北報導〕中秋佳節將至，史上甜度破表、品質最優的新北文旦柚就在八里！

新北市政府今天在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「柚福同享，新北好柚趣」文旦柚展售會。今年氣候乾燥、日照充足，再加上日前的泰利颱風轉向，文旦柚採收幸運逃過一劫，所以，新北文旦柚今年產量比往年增加兩成左右，甜度也創史上新高，高達15.7度。

新北市長朱立倫在頒發新北市文旦柚評鑑特等獎時說，新北市文旦柚種植總面積450公頃，產區主要集中於八里、淡水、林口，其中又以八里區種植225公頃面積最大，約占全新北的6成，產量更占了高達8成。他說，今年拜氣候穩定之賜，文旦柚產量達7457公噸，產值破5億元，能為柚農帶來滿滿的豐收。

八里區農會推廣部主任黃梓雄說，今年文旦柚甜度破歷史新高，品質也較過往優良，但價格卻不變，1斤約40到70元不等。

勇奪今年文旦柚新北特等獎的是八里柚農林水源，47歲的他，從小就跟在爸爸身邊當助手，種柚資歷約35年。林水源說，自己種出的文旦柚不論在果實大小、重量、外觀及甜度都能面面俱到，秘訣在於他在施肥、接枝、優化改良等環節都不鬆懈，盡力做到做好。他笑著說，這是他第一次拿下新北特等獎，「除一定實力，但還是靠老天幫忙，運氣啦！」

八里辦展售會 坐幸福柚巴士採果逛老街

新北市農業局說，明天在八里左岸永續環境教育中心前廣場還有一場「柚福同享，新北好柚趣」新北市文旦柚展售會，現場安排老街尋寶趣、上山採果趣、佛祖保佑趣3種主題「幸福柚巴士」，民眾來採買文旦柚，還能觀光遊玩。

購買文旦柚可洽八里區農會（02）2610-2996、新店地區農會（02）2910-6666、淡水區農會（02）2620-2290、林口區農會（02）26011226、五股區農會（02）2292-3571。