朱國珍光臨宜蘭文學館 論述文字裡的美味

2017-09-16 16:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府文化局與正聲宜蘭台策劃的秋季宜蘭文學館講座今登場，邀請作家朱國珍以「味道．道味」為主題，暢談飲食文學，她指出，因為被友人笑說「跟廚房八字不合」，所以就用文字描繪食物的色香味，讓人感受食物帶給人的美好。

朱國珍是清華大學中國文學系畢業，曾是新聞主播，主持莒光園地，讓她有軍中情人的封號，現為廣播節目主持人身兼作家，有短篇小說「夜夜要喝長島冰茶的女人」等作品；朱國珍說，大部分的人飲食經驗是來自廚房， 跟著媽媽再除發煮菜，幫忙切菜、洗碗都可以當成書寫題材，廚房在現實生活中可以烹飪、煮熟食物，也是凝聚家庭情感的地方。

朱國珍表示，以自己作品「廚房的八字」為例，「八字」這詞似乎又帶命運的操弄，無法抵抗、言說以及駕馭，文中提及她想打檸檬汁，果汁機的鋼刀卻射出壞掉，儘管愛廚房，但檸檬汁連加糖的機會都沒有，只留下了酸，努力只是枉然，就像單戀一樣。

文化局指出，飲食文學是以實物書寫記憶裡的味道、親情的滋味及生活中的情感交流，著重訴說情感、時間與食物之間的故事，透過作家的紀錄與分享，相信更能讓人感受到食物帶給人們的美好記憶與人際互動關係。

宜蘭縣文化局與正聲宜蘭台策畫「味道‧道味」，昨是首場講座，10月14日還有胡川安「餐桌上的文學‧食光記憶」，11月10日則有韓良憶「逛市場、吃東西：看見歐洲文化」。