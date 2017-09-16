馬賽可磁磚、街角圓弧造型 哈瑪星再生基地啟用

「登山35 -哈瑪星再生基地」正式啟用，同時舉辦「非藏。日常」主題展。（記者葛祐豪攝）

2017-09-16 14:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市「興濱計畫」上路後，第一棟改造翻修的「登山35 -哈瑪星再生基地」，今天正式啟用，朝重現哈瑪星榮景邁出第一步，目前已有35案申請中。

哈瑪星是高雄現代化起點，高雄市都發局與文化局去年提出「興濱計畫—哈瑪星港濱街町再生」，向文化部爭取7億元經費，預計以8年時間，逐步再造哈瑪星歷史場域。

都發局副局長王啟川指出，近年推出哈瑪星老屋改造計畫，迄今共補助10棟老屋整修門面及內裝，每棟最高補助100萬元，「興濱計畫」中的街町再生部分，就是延續哈瑪星街區風貌及老屋改善。

這次都發局主動查訪，發現興建於38年、位於登山街35號的4樓透天厝，外觀有大片馬賽克磁磚，搭配街角圓弧造型，是典型的現代主義建築代表，但屋主已閒置1、2年，十分可惜。

莊姓屋主同意整修改造，都發局投入150萬元經費，拿掉外牆的遮陽板、棚架，內部也翻新，取名為「登山35-哈瑪星再生基地」，屋主則免費提供房屋作為公益之用，為期1年半，都發局將作為老屋保存與活化展覽、論壇及成果發表使用。

今天啟用典禮，同時舉辦「非藏。日常」主題展，包含「台灣經典馬賽克磁磚展」等4項展覽，吸引社區民眾參觀，這段時間將由都發局負責推展，1年半後，再視狀況決定由市府租用或交還屋主。

都發局表示，「興濱計畫」中，提供哈瑪星住戶申請建物外牆復舊修補或更新、窗戶復舊或更新等，老屋整修原則以保留或還原早期建築式樣，補助經費每棟最高仍為100萬元，目前已接獲35案申請。

都發局長李怡德強調，希望在老房子還有機會修復原有樣貌時，趕快行動，保留高雄市曾經擁有的都市場景。