妙禪神力使信徒搖晃？ 專家解釋了！

妙禪師父接受信徒集資4000萬購買的2輛名車，引起各界討論。（圖取自YouTube）

2017-09-16 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕佛教如來宗的創始人妙禪師父接受信徒集資4000萬購買的2輛名車，引起各界討論，過去藝人江淑娜曾參加法會被妙禪摸頭後，開始身體前後搖晃、不停抖動，甚至低頭啜泣，很多人將此現象稱為「靈動」，許多曾參加過的網友也不解，為何會有靈動的現象，對此「天地自然人」網站總監、資深靈魂學研究者張開基解釋原因。

張開基昨在臉書PO文解釋，很多人參加新興宗教，會出現左右晃動、發抖、搖頭等現象，甚至手舞足蹈、淚流滿面，甚至打滾，這些人都不是在演戲，是因為有人類肉眼無法察覺的能量在影響彼此，這就是所謂的「生物能量場」。

張開基進一步說，「生物能量場」常被人稱為「磁場」，不管是動、植物都會有生物能量場，只要是活的生物就都有，只要兩個人靠近，這種「場」就會互相影響，人數只要越多，「場」的共振和增強程度會更強，想像一群人同時圍攏，要影響「單一個人」，就可以明顯查覺。

張開基指出，百人以上的大型宗教法會，群聚群力的共同能量集合，再加上「師父」的語言催眠，要使人產生各方面感動是輕而易舉，但這不是師父法力無邊，而是集眾人之力才會形成的。