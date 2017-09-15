日月潭萬人泳渡24日登場 1萬9862人報名

日月潭國際萬人泳渡活動，9月24日登場，今年共有1萬9862人報名，此為去年泳度活動盛況。（南投縣政府提供）

2017-09-15 16:22

〔記者張協昇／南投報導〕邁入第35屆的日月潭國際萬人泳渡活動，即將於9月24日登場，南投縣政府15日下午召開記者會，由縣長林明溱等人當場揭曉今年共有1萬9862人報名參與泳渡活動，包括243位身障泳士及來自36個國家的896位外籍泳士，並宣布在泳渡活動前1天，將首度試辦列入奧運比賽項目的10公里馬拉松長泳，明年至2021年世界公開水域游泳亞洲站賽事，也將於日月潭舉行，盼藉此世界體壇盛事，進一步向國際行銷日月潭之美。

南投縣政府表示，今年日月潭國際萬人泳渡活動，照例於活動前在水社碼頭施放1萬條曲腰魚（總統魚）魚苗，象徵水庫生態源源不絕，上午8時30於朝霧碼頭進行開幕式後，隨即展開3000公尺的泳渡活動。

南投縣政府指出，泳渡活動前1天，除先行舉辦泳渡挑戰組及Chinese Taipei第3屆日月潭公開水域游泳錦標賽外，也將首度試辦列入世界大學運動會及奧運等比賽項目的10公里馬拉松長泳，因為日月潭已獲國際游泳協會（FINA）世界公開水域游泳錦標賽亞洲積分站認可賽事水域，目前亞洲區僅中國浙江千島湖、香港維多利亞港獲認可，此錦標賽亞洲站2018至2021年賽事，並將於日月潭舉行，屆時將吸引國際頂尖游泳好手及各國媒體前來參加與報導，提升台灣能見度，並進一步行銷日月潭之美。