另類特色拍照景點 能求子也能求好運？

2017-09-17 07:30

〔記者顏永欽／嘉義報導〕說到嘉義靠近濱海的旅遊景點，可不只有高跟鞋教堂或東石漁人碼頭，值得一提的還有位於朴子南竹里的「台灣原創插畫彩繪村」，彩繪村裡各式繽紛的畫作躍然「牆」上，讓網友直呼超好拍！

而「台灣原創插畫彩繪村」的成形計畫背後竟有一段感人的故事，棋盤腳文創工作室創意設計總監吳貿騰表示：「小時候經常回到這個媽媽成長的小村子，不但記憶深刻也有著濃厚的情感，媽媽去世後，我不忍見到媽媽出生的小村子沒落，於是遠從高雄回來，計畫透過台灣原創彩繪，將在地風土人情和農作特產融入畫作中，不但將小村莊特色展露在民眾眼前，也為社區增添活力色彩。」

吳貿騰說，彩繪村的彩繪主題以村莊為主角，包括好事花生、求子順利、孕子平安、育子健康和望子成龍成鳳，不但呼應鄉下老人家畢生的願望，也帶給遊客新鮮的感受。

此外，吳貿騰本身也是著名插畫家奇可奇卡，透過棋盤腳文創工作室在去年發動號召，邀請近百位台灣插畫家共襄盛舉展開彩繪工作，於是村莊裡許多住家和倉庫的牆壁、圍牆上出現了知名的歐北貓、貓設、每天來點負能量、泡菜公主、海豚男、三隻熊Mr.D、謝東霖等知名插畫家的作品。下次來到嘉義，也別忘了去趟台灣原創插畫彩繪村和這些充滿特色的作品合照打卡留念！

DATA

台灣原創插畫彩繪村

可直接搜尋定位「台灣原創插畫彩繪村」，或走國道1號接82號快速道路往東石方向，在朴子出口下交流道後，接台19線左轉往南，於台19線和170縣道路口的萊爾富便利商店往右轉入，約500公尺即抵。