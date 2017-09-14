Face ID首次示範失敗出糗 蘋果解釋原因...

蘋果軟體工程高階副總裁Craig Federighi親自上場示範Face ID時，卻當著數百萬名直播觀眾的面前「解鎖失敗」。（法新社）

2017-09-14 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕為了解決iPhone X沒有指紋辨識器的問題，蘋果（Apple）選擇採用了名為「Face ID」的人臉辨識技術，不料在發表會現場蘋果軟體工程高階副總裁Craig Federighi親自上場示範Face ID時，卻當著數百萬名直播觀眾的面前「解鎖失敗」，蘋果對此表示Face ID沒有出錯，是用來示範的iPhone X早已處於密碼狀態。

在發表會中，蘋果高級副總裁Philip Schiller介紹完iPhone X的Face ID解鎖功能後，邀請Craig Federighi上台親自展示這項新技術。當Craig Federighi拿起手機解釋「這是iPhone X，解鎖相當簡單，只要看著它...」，卻發現iPhone X非常「不給面子，居然沒有任何反應，接著他手動關閉螢幕，再次嘗試Face ID解鎖時，iPhone X就出現了「請輸入密碼」的密碼解鎖介面，當著全球觀眾的面前出糗。

不少人對Face ID這次的解鎖失敗表示疑慮，但蘋果今對此正式回應，強調Face ID解鎖沒有失敗，是用來示範的iPhone X早已處於密碼狀態。

一位蘋果公司代表解釋，在Craig Federighi使用那部iPhone X手機對大眾進行展示前，已經有幾個人對它進行了設定，Face ID會掃描每一個處理過該手機的人臉孔，經過多次驗證失敗後，iPhone X自動鎖定，需要密碼才能解鎖，因此，當Craig Federighi上台展示時，那隻iPhone X已經處於密碼開鎖模式。

蘋果強調：「這可以表示Face ID的做法與設計原則相符。」

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