09/14 各報重點新聞一覽

歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）週三在歐洲議會發表年度「國情咨文」。（彭博）

2017-09-14 06:15

自由時報

防堵中國 歐盟主席：嚴審併購敏感產業

歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）週三在歐洲議會發表年度「國情咨文」，強調將擴大歐洲在全球的經濟版圖，與更多的國家簽署自由貿易協定（FTA），但歐洲並非「天真的自由貿易支持者」，必須捍衛歐洲的戰略利益，並將對外國投資歐洲戰略產業進行更嚴格監督。他力倡歐盟要建立審議機制，特別是外國國有企業發動的併購案，歐盟可介入調查；這被解讀是針對中國而來。

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國營事業 公銀也將跟進加薪》軍公教調薪 逾百萬人受惠

繼宣布明年軍公教人員調薪三％後，行政院昨又宣布台電、中油、中鋼、台鐵等國營事業單位，以及台銀、土銀等公股銀行也將陸續跟進加薪。軍公教加薪三％，中央與地方政府明年合計要支出二百四十億元，預估現職軍公教與支領月退的退休軍公教，至少逾百萬人受惠。

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賣黑心油 強冠董座葉文祥判22年定讞

老牌油品大廠強冠公司將精煉劣質油摻入豬油販售，賣向全台，引發食安風暴，台灣高等法院高雄分院去年以強冠董座葉文祥、副總經理戴啟川觸犯二百八十五個刑法的「加重詐欺罪」和食品安全衛生管理法的「摻偽假冒罪」，重判葉、戴各二十二年、十八年徒刑，沒收犯罪所得八一五○萬四二七五元並判罰一．二億元。最高法院昨駁回上訴，全案定讞，創下我國食安案件史上最重刑度紀錄！

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蘋果日報

iPhoneX爆貴 果粉哀號 41500元

美國蘋果新品發表會台灣時間昨凌晨1時舉辦，公開了Apple Watch系列3、Apple TV 4K、iPhone 8和8 Plus，以及眾所矚目的10周年紀念新機iPhone X，台灣列全球首發名單。iPhone X移除沿用10年的Home鍵，採全螢幕設計、Face ID臉部辨識等新技術，專家對於改變看法不同，但它售價999美元（約3萬元台幣）起跳令人咋舌，台灣售價更高達35900元與41500元，恐逼得部分果粉忍痛打退堂鼓。

賴揆加碼 公股銀加薪喊到6％

行政院前晚拍板軍公教加薪3%，昨再加碼公股銀行與國營事業也跟進加薪。財政部隨即宣布，因經營績效良好，明年公股銀行平均調薪幅度可達3~6%。經濟部也說，台電、中油等國營事業明年調薪也以3%為原則。總統蔡英文昨說，希望政府帶頭加薪，也能鼓勵企業為勞工加薪，讓民眾感受到經濟在成長、對未來更有信心。

聯合報

強冠董座重判22年定讞 食安刑罰最高紀錄

引爆黑心油風暴的強冠公司劣質豬油案，纏訟三年後，最高法院昨維持二審見解，依二百八十五個詐欺罪及違反食安法摻偽假冒罪，判決強冠董座葉文祥廿二年徒刑，副總經理戴啟川十八年；同時重罰公司一億兩千萬元，並依刑法沒收新制，宣告沒收強冠賣油犯罪所得八千一百五十萬多元，全案定讞。

中央喊加薪 地方群起喊窮

行政院拍板明年度軍公教調薪百分之三，國營事業及公股事業也跟著連動加薪。行政院發言人徐國勇昨天表示，依往例國營事業都會跟著調薪，其他公股事業則由各部會規畫評估，並由董事會決定。

中國時報

脫貧帳戶 擴及全台孩童

衛福部今年6月推出「兒少教育發展帳戶」，家長每月存多少錢，政府也提撥相同金額入帳至孩子18歲，加上開戶政府立即先提撥1萬元，帳戶累積最高金額將達55萬元，目前先適用於弱勢家庭，由於開辦後反應踴躍，3個月已逼近原定1年達成的目標，為讓全台兒少都能適用此福利，衛福部將透過修法，朝「普及全兒少」邁進，不設排富條款，草案已於本周二送行政院審查。

軍公教加薪 惠及退休人員

行政院院會今日預定通過微調後的107年度中央政府總預算案，行政院表示，最大的「亮點」就是明年度1月1日起，軍公教人員待遇調升3％，受惠現職軍公教人員預估有75萬人，台銀、土銀、台電、中油、中鋼等國營事業也將跟進，調整幅度相同，至於泛公股的事業體，則待董事會決議。