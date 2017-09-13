最「蝠」氣農村！旗美地區復育蝙蝠 寫下棲息果園首例

旗山南勝社區有5種蝙蝠出沒。（記者陳文嬋翻攝）

2017-09-13 23:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市政府農業局推動「里山」倡議精神，發現旗山南勝及美濃德興社區蝙蝠出沒，號召居民復育蝙蝠生態，居民製作「蝙蝠洞」供這些嬌客棲息，即可生物防治，又象徵「福氣」。值得一提的是，過去蝙蝠大多棲息水稻田附近，南勝社區以「荔香白玉」聞名，種植大面積玉荷包荔枝，成為台灣調查到蝙蝠棲息果園首例！

美國科學期刊刊載，蝙蝠捕食吃農作物的昆蟲，每年為農夫省下37億美金的害蟲防治費用，凸顯蝙蝠對無毒農業深具指標性，旗山區南勝社區廣植玉荷包荔枝，以「荔香白玉」聞名，發現荔枝園出沒蝙蝠，居民振奮不已。

居民製作小木屋充當「蝙蝠洞」，懸掛在屋簷下，社區也規劃荔枝生態園區，將「蝙蝠洞」掛在荔枝樹下，成功吸引蝙蝠進駐棲息。蝙蝠一個晚上就可吃掉數百隻飛蟲，減少農作物害蟲防治用藥。

而美濃區德興社區是高雄147美濃米的主要產區，水稻農田幾乎占有社區耕作7成，近來，社區居民凝聚共識，家戶門上懸掛「蝙蝠洞」，要恢復過往豐富生態，兼顧精緻良質稻米經營，每到傍晚，天上可見上千隻蝙蝠，盤旋美濃溪畔吃蟲子，蔚為社區奇觀。

值得一提的是，民眾大多以為蝙蝠住在山洞，其實，蝙蝠會利用建物縫隙當居所，甚至連人也不怕，直接就住在屋簷下，燕子長大飛走，蝙蝠乾脆搬到鳥巢居住，令人嘖嘖稱奇！

台北市蝙蝠保育學會研究員徐昭龍說，高雄市區因為都市發展，蝙蝠數量不多，但旗美地區生態豐富，吸引蝙蝠棲息，以旗山南勝社區5種蝙蝠最多，例如小型常見「高頭蝠」等，棲息在樹皮裂縫、樹洞、民宅，白天蜜蜂幫忙果樹授粉，晚上蝙蝠出沒幫忙吃害蟲，成為天然除蟲幫手，人類與生態共存。