日式演武場不拆了 枋寮警方樂見傳承「武德」

2017-09-13 22:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位於枋寮德興路的前枋寮戶政事務所，是日治時期的「枋寮演武場」，日前在戶政事務所遷移後，原定要拆除易地予枋寮警分局，不過本週一文資審議委員會決議該建物具文資價值登錄「歷史建築」，從面臨拆除到「武德長存」，堪稱是戲劇性大逆轉，但也讓欲更新舊建物的警方回到覓地原點。

縣府文化資產保護所長王文章指出，日治時期派出所旁設鍛練體技場所，州廳稱「武德殿」，街庄級是「演武場」，委員認為該演武場木造樑柱結構精緻穩固，底部架高下方的透氣室工法令人驚豔，加上內部格局保存程度放眼全台都算上乘，決議登錄歷史建築。當天委員們並震驚於附近的舊派出所（現警察宿舍）所保留的完整磚房，未來也要進行現勘。

不過屏縣府為提昇基層警察的駐地及服務品質，推動分局改建，但最後1處待改建的就是枋寮分局，除老舊外，廳舍還被道路切割，送公文得過馬路，內部格局並受迫廳舍限制，原計畫在演武場拆除後，用現有分局土地與公所易地並配合現有廳舍作為改建。

日前枋寮在地文史工作者卻找出當時資料，指演武場具保存價值而提報文資審議，日前一舉通過，是令地方振奮，但也讓廳舍改建計畫須另謀他途。

「尊重決議，也樂見傳承」枋寮分局長蔡耀順表示，週一現勘後震憾於其文史價值，文資委員會決議登錄歷史建築是意料中事，但為進一步凝聚員警及更方便辦公、調度，分局廳舍改建勢必得繼續規畫，警方目前將待旁邊的舊派出所（現警員宿舍）的文資審議後，再進一步討論未來不管是原地重建或易地新建都為選項。

粗估百坪、80年歷史的演武場，仍待公部門屆入調查其完整歷史再出發，王文章說，文資所會主動向中央提報搶修，該演武場的需維修處以現有技術也並非難事，至於修復後如何運用，交由管理人決定要以何種對地方最有效使用及最能活化歷史建築的使用方式規劃。