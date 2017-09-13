我也要加薪！國營事業齊喊漲 郵政工會爭取調10％

中華郵政工會表示，郵局窗口人員和外勤郵務士的起薪約3萬，反觀台電、中油等新進人員底薪為3.3萬到3.8萬元不等，他主張應替基層員工加薪，特別是在外頭日曬雨淋的郵差。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-09-13 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕行政院昨（12）剛證實軍公教人員將調薪3%，今更透露說國營事業也將跟進，幅度由各企業體決定。中華郵政工會對此表示，會爭取加薪10%。

行政院發言人徐國勇今透露，國營事業包括台電、中油、中鋼等，即日起也將陸續宣布加薪，調薪幅度由董事會自行決定；至於國營及財政部持股的公股行庫方面，財政部次長蘇建榮表示，台銀、土銀、輸銀加薪幅度3%，其餘六大公股行庫，明年也已有加薪規劃，銀行部分調幅約3%~6%，金控、投信等銀行外事業體，加薪幅度則在1%~5%間。

相較其他國營事業，中華郵政郵差和窗口人員少了3千到8千元不等，底薪在2014年前才好不容易破3萬元，郵政工會為此在日前就爭取調薪1成，中華郵政公司也已啟動調薪評估，如今行政院也宣布國營事業可以調薪，因此該案將併入委外研究案中研議，至於調幅需視評估結果而定。

《蘋果日報》報導，中華郵政工會理事長鄭光明表示，中華郵政於92年改制為公司後，92年以後進來的新進員工沒有公務員的保障，郵局窗口人員和外勤郵務士的起薪約3萬，反觀台鐵新進人員的起薪就有3萬4千多元，台電、中油等新進人員底薪也有3.3萬到3.8萬元不等，他主張應替基層員工加薪，特別是在外頭日曬雨淋的郵差，如果只調3%，再扣除健保等費用根本不夠，希望爭取加薪10%。