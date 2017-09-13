搶跟學校加line！ 東海大學新生通知「一網打盡」

搶跟學校加line！東海大學投年輕人所好，新生通知用line「一網打盡」。（記者蘇孟娟攝）

2017-09-13 15:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕真是太懂年輕人了！

配合時下年輕人的通訊習慣，東海大學利用人氣通訊line推出「東海Line Bot機器人」服務，用line傳遞新生訓練各式訊息，讓新生快速熟悉校園環境，且通知不漏接，用line通知訊息，讓新生都佩服「學校很懂年輕人ㄟ」。

東海大學為新生設計4天3夜的大學入門活動登場，以「為愛而生、傳唱東海」為主題，安排包括東海之愛家庭聚會、勵志的真人講堂、社團嘉年華、創意校歌競賽等活動，盼讓新生快速認識校園。

校長王茂駿指出，東海大學已創立一甲子，他還記得當年在東海求學時，老師常邀學生到家中聚會，師生關係緊密，今年學校有46位老師開放家庭，舉辦80場家庭聚會，就盼讓來自全國各地的新生，雖是離家到外地求學，但在校內也能感受到家的溫暖。

王茂駿說，新生訓練各式活動盼以「人」性關懷的角度出發，希望教育出的每一位學生除高教知識養成外，都擁有愛、關懷、服務與堅持正直的勇氣。

今年活動最讓新生眼睛一亮的，是學校推出「東海Line Bot機器人」服務，邀3517位新生加入群組，新生訓練的課程時間表全可在群組內查知，且新生還能觀看最新校內新聞、校園導覽等。

此外，由於東海校廣闊，line服務內容還能視學生需求成立各式小群組，讓新生或小隊輔均能透過line通報集合訊息，幫助新生不迷路或不錯過集合時間等。

校方說，未來開學後，包括開課資訊、各系必修學分、獎學金、校園接駁車及個人學期課表等，均能在「Line Bot機器人」服務專區查知。

校方指出，因時下年輕人普遍有使用line聯絡的習慣，學校投其所好，以line作校內通訊的媒介，相信應能比起用電話或郵件通知，還能達到高觸及率。

不少新生入學後就搶著「跟學校加line」，有新生說，line裡面像公車時刻表等資訊很實用，不必另找網頁查詢；法律系新生林家誠說，以前高中時校方若要找一個人，總須向全校廣播，被眾所周知，如今用line通知，可不必驚動太多人，「大學果真是不一樣」；還有新生說，畢竟剛入學，在認識的人有限下，有問題不必擔心找不到人問，在line上詢問，很快就有人回覆，實在很方便。

更有學生說，平時總會習慣檢查line有無未讀訊息，學校用line通知訊息，實在太懂學生的心了。