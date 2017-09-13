網友私訊問蘇花會不會封路 小編神回這句引熱議！

2017-09-13 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕每當颱風一侵襲台灣，用路人最關心的就是蘇花公路會不會封路。「蘇花公路即時路況」臉書粉專今天貼出一張與網友的私訊的照片，網友擔心的詢問，「14號蘇花公路會不會封路？」但這個問題讓臉書小編不知該如何回答，只好幽默的回「我比較想知道14號樂透開甚麼號碼，這個比較重要」，這句神回也引起網友熱議，紛紛留言跪求樂透號碼。

一名網友私訊「蘇花公路即時路況」臉書小編，詢問「請問一下！我14號早上或中午時間要去花蓮，但是怕颱風來，會不會蘇花公路封路？」臉書小編回覆，「今天13號，你問我14號會不會封路？」這名網友接著肯定的回「對的」，但小編是人不是神，根本無法預知14日蘇花公路是否會封路，因此只好幽默的回「我比較想知道14號樂透開甚麼號碼，這個比較重要。」網友看到小編的回應似乎有點傻眼，只回了「......」。

小編把與網友的對話分享在粉專上，並表示，他每天要處理一百幾十則這種問題，基本上不會感到意外，因為連蘇花在哪裡很多國人都不清楚，「我怎麼能苛求你們要知道颱風現在在哪裡？」。小編也強調，「幾件事你們要懂：1.不是有颱風，蘇花就一定會封路，預估降雨量才是預警性封路的重點。2.我不是氣象局、公路局，會下多少雨、封不封路不是我說了算。3.我不能、也不想、更不願意猜一下隨便回答你們封或不封。4.樂透號碼真的比較重要」。

該篇文章也引起網友熱議，許多網友都認為小編的回應很中肯，紛紛留言「推...4. 樂透號碼真的比較重要。」、「想知道14號樂透+1」、「所以樂透號碼呢？ 錢準備好了...」、「如果知道14號大樂透開什麼管他封不封路」、「了解版主的無奈n次輪迴

但，樂透要開幾號呀？」。