竹市「海洋塑化記」電影校園巡迴講座將開跑

2017-09-13 13:20

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府針對各級學校規劃「海洋、濕地、老樹與我」校園環境教育推展活動，第一場將在下週一開跑，預計到10月將舉行18場校園活動，包含9場「海洋塑化記」電影校園巡迴講座，與9場「戀戀竹塹城」秋季戶外教學，藉此提倡環境永續與生態保育觀念。

市長林智堅說，本活動不僅巡迴播放電影「海洋塑化記」，更提供戶外教學活動，邀請荒野保護協會解說員，帶領同學用身體五感認識生態環境。

產發處生態保育科代理科長陳岫女指出，「海洋塑化記」為2012年發表的紀錄片，由英國導演兼獨立製片人Edward Scott-Clarke拍攝，紀錄片揭示為生活帶來方便與舒適的塑膠製品，如何危害海洋生物，並延伸探討國際性海洋垃圾汙染問題，讓民眾了解海洋廢棄物如何影響周遭生活與健康。

陳岫女表示，電影校園巡迴講座將透過映前說明、影片觀賞、映後分享，帶學生認識海洋垃圾污染、了解海洋現況與海洋淨灘的急迫性。

另外，戶外教學部分將帶學生走訪竹市香山濕地、金城湖、高峰植物園等3處生態場域。香山濕地是北台灣最寬廣的潮間帶，有數量上億的招潮蟹；金城湖則是北部知名的水鳥棲息地，每年秋天都有大批候鳥過境；高峰植物園，林相茂密、植物種類繁多，被民眾稱為竹市「綠色圖書館」。

陳岫女說，本次18場校園環境教育推廣活動第1場將於9月18日開跑，由荒野保護協會解說員將帶東門國小30名6年級學生走訪香山濕地，挖掘溼地生態之美。