人臉解鎖、無實體Home鍵 iPhone X亮相

蘋果正式推出iPhone X。（翻拍自蘋果官網）

2017-09-13 03:23

〔記者譚偉晟／台北報導〕蘋果公司今天凌晨1點，在新建成的蘋果總部Apple Park其中的「賈伯斯廳（Steve Jobs Theater）」舉行新品發表會，在發表了第三代Apple Watch、Apple TV及iPhone 8與iPhone 8 Plus之後，被視為iPhone十週年特別款的iPhone X在終於壓軸登場，執行長庫克以「One More Thing」的方式介紹iPhone X亮相。包含直立雙鏡頭、無實體Home鍵的全螢幕設計、以及採用名為「Face ID」的人臉解鎖等全新設計，都是首次運用在iPhone產品中。

iPhone X採用了無實體Home鍵的超高螢幕占比設計，由於沒有實體Home鍵，因此蘋果在Home鍵功能和Touch ID指紋辨識功能上，個別提供了不同的解決方案。與過去相當不同，iPhone X採用了「從底部向上滑」的虛擬Home鍵功能，該手勢也可以做為切換App的操作，此外控制中心則是和Android系統類似，改採從頂部往下滑的設計。

由於iPhone X沒有設置Touch ID指紋辨識器，因此iPhone X改採了名為「Face ID」的人臉辨識功能，除了強調安全性高於Touch ID，Apple同時表示在低光源、不同妝容上也能正確進行辨識，並且透過學習的功能，Face ID能準確辨識用戶的臉部，而不會被面具或是照片欺騙。

iPhone X採用A11處理器，還使用了名為Neural Engine的晶片，藉此讓手機可以採用機器學習技術，獲得更好的人工智慧，藉此可以提供iPhone X更多的應用能力。像是名為「Animotion」的臉部動畫功能，能夠精準地偵測用戶的臉部，藉此提供完全服貼的面具效果，或是模擬成3D動物動畫分享給朋友。

螢幕部分，iPhone X則是首次採用的OLED螢幕的蘋果手機，蘋果將它命名為「Super Retina Display」，支援HDR10與Dolby Vision顯示。而直立雙鏡頭則是兩個鏡頭都具備OIS光學防手震功能，在續航力上，iPhone X比iPhone 7再提升了2個小時，升級幅度不小。為了方便用戶使用無線充電，蘋果推出大面積無線充電板AirPower，可以在上面一次完成iPhone、Apple Watch、AirPod的無線充電，不過該產品預計要到明年才會推出。

在發表最後的展示影片上，Jony Ive帶有磁性的聲音則是再次出現在影片中，而蘋果也宣布iPhone X將會提供64GB與256GB的版本，台灣售價為35900元起跳，台灣蘋果官網將會在10月27日下午3點01分開放預購，11月3日開賣。此外這次蘋果意外地沒有宣布舊款手機下架，因此iPhone SE、iPhone 6s系列、iPhone 7系列、iPhone 8系列、iPhone X會同時在蘋果官網上販售。