蘋果iPhone 8大小雙機 9/22開賣

iPhone最新旗艦機iPhone X，在今天的發表會中壓軸登場。（法新社）

2017-09-13 02:24

〔記者譚偉晟／台北報導〕蘋果公司今天凌晨1點，在新建成的蘋果總部Apple Park其中的「賈伯斯廳（Steve Jobs Theater）」舉行新品發表會，除了Apple watch和Apple TV之外，iPhone後繼機種iPhone 8與iPhone 8 Plus手機正式亮相，新的iPhone 8與iPhone 8 Plus延續iPhone 6以來的外觀設計，不過在顏色上設計更加精細，此外也採用了效能更強大的A11處理器，而最受注目的新旗艦手機iPhone X，則安排在壓軸登場。

iPhone 8與iPhone 8 Plus採用全新的A11處理器，具有6核心架構，其中2個高效能核心效能高出A10處理器30%，4個低功耗核心效能比A10處理器高出70%，此外新的效能控制器，也讓iPhone 8與iPhone 8 Plus的多工效能更好。此外這兩款手機也採用了蘋果自製的GPU與ISP晶片。

由於新機種外觀變化不大，為了提升iPhone 8的吸引力，蘋果在iPhone 8和iPhone 8 Plus上推出了黑色、銀色、以及全新的金色款式，主相機部分為1200萬畫素OIS光學防手震鏡頭，同樣維持4.7吋iPhone 8使用單鏡頭、5.5吋iPhone 8 Plus採用雙鏡頭的設計，並支援4K/60fps錄影規格。這次蘋果除了加入豐富的濾鏡功能，相機也成為使用擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）功能的重要部分，用戶可以直接透過相機畫面查看AR擴增實境的畫面，特別是在遊戲的應用上。

新增無線充電功能 iPhone 8售價699美元起跳

其他部份包含Touch ID、3D Touch、Retina HD螢幕、立體聲喇叭等都被保留下來，此外iPhone 8與iPhone 8 Plus也加入了Qi無線充電功能。兩款手機都將推出64GB和256GB的容量版本，iPhone 8的售價為699美元起，iPhone 8 Plus售價為799美元起，將在9月15日起開放訂購，9月22日正式開賣，此外iOS 11則將在9月19日推送更新。