盲腸變有用！男童失禁漏便包尿布 靠闌尾造口灌腸

醫師謝明諭指馬龍氏手手術將闌尾拉到肚臍做小開口，可順行性灌腸，解決肛門失禁問題。（記者蔡淑媛攝）

2017-09-12 22:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕排便失禁有替代療法！11歲吳小弟罹患巨結腸症無法排便，開刀重建後在3歲時發現肛門失禁一直漏便，吃藥和飲食控制效果差，上小學仍一直換褲子和包尿布，還是有異味而備受歧視，最近經醫生以馬龍氏手術將闌尾拉到肚臍做小造口，每天只要做一次順行灌腸排便，終於恢復正常生活，也不用考慮做人工肛門。

中山附醫小兒外科主任謝明諭指出，吳小弟罹患有先天性巨結腸症，大腸末段神經發育不良，無法排便，重建手術後有肛門鬆馳，造成排便失禁，一直滲便也解不乾淨，每小時都在漏便，吃止瀉藥和飲食控制也無效，用一般灌腸會痛也只能解3分之1的糞便，因為長期擔心漏便也很少吃，出現營養不良情形，身材瘦小。

吳小弟上學每天得帶7條褲子換穿，回家就包尿布，滲便和異味讓他很自卑也不敢參加戶外活動，甚至一度被要求轉到啟智班，今年8月到中山附醫求診，發現他大腸全塞滿大便，腸道也擴張大了一半，決定進行馬龍氏手術改善。

謝明諭說，該手術是先做大腸折疊手術，在闌尾和大腸的接合處做抗逆流處理，再將闌尾拉到肚臍做一個0.5公分的小造口，就能從肚臍闌尾的開口做順行性灌腸，從大腸起點到終點直腸，讓糞便順流而下，全部灌出，且不會從小口逆流，不用時就把管路拔出，很方便。

吳小弟術後3天學會做灌腸就出院了，他每天早上自己從肚臍闌尾造口灌入開水，在馬桶坐半小時就能排出所有糞便，幾乎一整天不會再大便，能像正常人一樣生活，回診時終於開心笑了，他說最想做的事就去爬山，也不用再限制飲食。

還有一名21歲工程師罹患無肛症，長期穿尿布，接受該手術後恢復正常生活，也開始學游泳，嘗試交女朋友。

謝明諭指出，排便失禁的常見處理方式，有穿尿布、做人工肛門、藥物及飲食控制、逆行性灌腸（從肛門插入軟管灌腸）和順行性灌腸。利用馬龍氏手術能實現順行性灌腸，適於重病老人、嚴重脊椎損傷病患的肛門失禁，或是兒童先天性無肛症、巨結腸症的肛門（直腸）先天性異常者，經藥物、飲食控制效果差者，成功改善9成以上，有健保給付。