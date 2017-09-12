焚化爐底渣無處去 屏縣環保局促中央設「消化平台」

2017-09-12 19:27

〔記者李立法／屏東報導〕垃圾焚化底渣被視為可再利用資源，但在去年爆發魚塭遭違法棄置底渣事件後，審計單位發現，屏東縣崁頂焚化廠產生的近4萬噸底渣乏人問津，只能暫時掩埋存放，恐衍生新的環保問題；屏東縣環保局長魯台營籲請中央建置消化平台，紓解底渣囤積壓力。

崁頂焚化廠每年平均約產生4萬噸底渣，負責回收再利用的承包商，去年涉嫌將底渣非法棄置台南市魚塭，遭檢方法辦，崁頂焚化廠的底渣委外處理作業連帶受影響，多次流標，直到今年3月仍無法委外處理，屏東縣環保局只好暫存於枋寮區垃圾掩埋場。

審計單位認為，依照崁頂焚化廠所產生的底渣數量，枋寮區垃圾掩埋場不到4年就會飽和，環保局打算爭取附近的台糖地規劃為第二掩埋區，卻非長久之計，應朝循環再利用的方向，儘快解除底渣堆積問題。

環保局長魯台營說，底渣固化後可作為砂石的替代性原料，用於道路級配或消波塊等護岸工程，卻因「擋人財路」而遭到污名化，刻意散播底渣產品恐有「毒害」疑慮，市場銷路受阻，影響廠商承包焚化廠底渣處理意願。

魯台營指出，為了消化屏東縣產生的底渣，已協調縣府工務及水利單位將底渣固化產品用於縣內公共工程，儘管如此，地方政府能去化的數量還是很有限，應由中央統籌辦理，將類似底渣等可再利用資源，全面應用在公共工程，才能達到循環使用目的。