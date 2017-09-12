店家面交被勸阻痛罵北捷 律師笑她「不知好歹」

2017-09-12 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕有甜點業者與顧客約在捷運站面交遭北捷人員勸阻，事後開直播痛罵北捷，疾呼「我們才8個人」、「我是要賺取多大利潤」。律師林智群對此表示，捷運站內從事商業行為本來就可罰，且正因為店家是小本生意，才要特別留意違法風險；而北捷人員一再勸阻就是不想開罰，店家誤把善意當惡意，是不知好歹。

林智群在臉書表示，法律規定捷運站內不能從事商業活動，違者可以罰1500元到7500元，此外不出站面交更有逃票的問題。針對店家聲稱只有8個人不會佔用空間，林智群強調，問題是「8個人後面，還有千千萬萬個8個人」，此例一開後果難以收拾，

對於店家高喊「我是要賺取多大利潤」，林智群提醒，正因為店家沒賺多少錢，才要特別留意「違法風險」，一旦北捷開罰就是1500元起跳，小本生意難以承受。他舉極端例子說，如果今天是面交毒品，被罰錢不痛不癢，反而可以「go ahead」。

林智群指出，捷運站人員一再勸導，就是因為不想罰錢，想放業者一馬，否則直接開罰就好；對方想放你一馬，你還不趕快走，杵在那裡一直問「我犯什麼法」，就是搞不清楚狀況、不知好歹。

他感嘆，做生意頭腦要清楚，不清楚的結果就是，不知道自己承受了多少法律風險，還把別人的善意當成惡意。