颱風路徑一直改 仁愛農民只管忙搶收、防護

仁愛鄉是夏季青椒重要產地，泰利颱風來襲，農民今天上午加緊採收。（記者佟振國攝）

2017-09-12 14:51

〔記者佟振國／南投報導〕中度颱風泰利路徑一再北偏，但民眾仍不能掉以輕心，正值夏季蔬菜盛產期的南投縣仁愛鄉，農民今天加緊採收成熟的高麗菜、青椒、牛蕃茄等作物，未能採收的高冷花卉、水果也加強防颱措施，農會共同運銷到貨量估計較平常大增3、4成，讓農民及農會工作人員度過忙碌的颱風前夕。

泰利颱風侵台路徑一再修正，仍會對天氣造成影響，仁愛鄉農民則利用颱風來襲前的好天氣，加緊採收及做好防颱措施，正值盛產期的高麗菜，凌晨2、3點即有農民僱工摸黑進行搶收，趕天一亮就運送下山，改良品種高麗菜前幾天平均批發價約不到20元，今天上午已經來到3、40元。

至於夏季全台產量最大的青椒，農民加派人手趕在中午前採收，農民動剪刀的手都沒停過，還要趕忙將成簍的青椒裝箱，等待農會共同運銷車輛協助收運，農民表示，平常1天大約出貨50件，今天增加到70件，每件15公斤，就增加300公斤，批發價格從每公斤40元漲到5、60元。

清境地區則是香水百合重要產地，李姓農民表示，清境地區最怕掃到颱風尾，颱風來襲前一定要將花卉枝條的隔網固定，上方的網室也要收起，以免抵不住強風傾倒壓毀嬌貴的百合，尤其今年香水百合價格較去年大幅提升，平均1把5枝的批發價逾200元，最高還有350元，最不希望颱風豪雨來攪局。

仁愛鄉農會表示，平常共同運銷1天平均件數約1500件，今天上午就已達標，估計一整天的共同運銷件數可達2500件，較平常增加4成。