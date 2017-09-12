槓上金管會！悠遊卡董座怒轟「金融發展的絆腳石」

2017-09-12 11:45

〔記者黃建豪／台北報導〕第21屆世界資訊科技大會在台北盛大展開，但台北市長柯文哲致詞提到「數位悠遊卡」申請卡關一事，卻意外引發悠遊卡公司與金融管理監督委員會的隔天交火。悠遊卡董座林向愷上午甚至再次召開記者會，痛批「金管會是金融發展的絆腳石，（我也）期待新任主委能把絆腳石移除。」

悠遊卡公司從去年3月就拋出悠遊卡電子化至今，盼悠遊卡除實體卡外，另有虛擬版本，透過行動載具進行線上消費。但金管會昨下午發出新聞稿，指悠遊卡公司至今「未提出申請」，且悠遊卡是實體電子票證，若要發行虛擬的數位悠遊卡，須申請兼營電子支付機構。

為此，林向愷上午召開記者會，再次重申，虛擬電子票證是以實體卡為基礎，讓持卡人申請帳號即可進行線上交易，是讓悠遊卡持卡人有更多選擇，並不是要兼營電子支付。

林也說，他們從去年3月至今，和金管會有多次公文往來，數位悠遊卡卻遲遲沒有下文的原因，「我必須說明這是金管會的問題，因為金管會喜歡採取預審制，就是你要把你想做什麼，先跟我講，我不同意，你不能正式申請，所以雖然有那麼公文往返，他們還是不讓你正式申請。在金管會官僚文化下，不是民間業者要送文件、要申請新業務，你都可隨時遞件，金管會就來看，沒有，他要『預審』，因為預審是金管會獨有的官僚文化。」

林向愷也強調，悠遊卡公司並不想做電子支付， 金管會不能因為「官僚的偏好，管理的方便」，來指導業者從事任何業務發展，這個會妨礙金融發展，因此他要嚴正地講，金管會是金融發展的絆腳石，他也期待新任主委能把絆腳石移除，徹底造這個官僚文化，否則法令將造成台灣金融發展的落後。

至於是否將拜會金管會新主委。林向愷也講明，依他過去經驗，就算他在台灣大學時，已經和主委或高階官員認識，金管會的官僚體系，仍會對悠遊卡公司同仁造成極大困難，導致業務有困難。