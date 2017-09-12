新課綱文言文高比例 課審學生代表致歉

2017-09-12 11:45

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部課審大會10日通過文言文比例高達45％到55％，引發嘩然及質疑。當天與會的課審大會委員、學生代表廖浩翔在臉書上向學生們道歉，他跟學生們致上最大的歉意，最終無法順利「調降」文言文比率，鬆綁教學現場，釋放學生們的壓力與失落。

廖浩翔直指45％到55％是名不符實的比例。再加上中華文化基本教材、加深加廣必選修，文言文根本是已經達到至少65％。

廖浩翔也直批當日狀況非常荒誕，由於社會壓力的追殺，再加上制定課綱草案的研修小組拚命打迷糊仗，讓文言文和白話文比率的討論，僅能淪為菜市場的喊價，當天從下午到晚上至少有10位委員質疑「45％～55％的文／白比率是以什麼學理依據提出的？能否證明，非要維持這比率不可，否則就無法達成所應該達成的學習目標？」

但來來回回詢問多次，研修小組（也就是社會上所謂的專家）卻不願正面回答，僅以情緒性的語句辯護，彷彿最終寫出這比率是為文言文而文言文；一整天、10個小時的不了了之，廖浩翔直言，課審大會委員強烈感受專家的傲慢，與社會壓力的追趕；在座的每一位委員，要不是有被抹黑的，就是已經身心俱疲。

廖浩翔坦言自己是支持「調降」新課綱文言文比率，原因在於，新課綱與現行課綱相比較，文言文比率事實上沒有降低多少，也就是，新課綱無法改善目前教學現場所看見的情況。文言文很美，值得一教，也應該被我們所欣賞，但現實在於，我們有太少時間，卻要學太多文言文，最後只會淪為教師的趕課、學生的背誦，而使文言文存在的美意蕩然無存。