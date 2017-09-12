大客車全車需繫安全帶 預計農曆年前上路

大客車全車繫安全帶，農曆年前上路（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2017-09-12 11:05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年2月13日蝶戀花賞櫻團事故發生後，大客車全面強制繫安全帶議題再度被外界重視，但在法規尚未進行修正前，昨日又發生阿羅哈客運擦撞護欄事故，6名未繫安全帶乘客遭拋出車外喪命。交通部路政司副司長張舜清表示，本月就會對外預告修正汽車運輸業管理規則，要求上高、快速道路大客車，一定要盡到提醒民眾繫安全帶義務，預計農曆年前可上路實施；至於罰則方面，由於道路交通管理處罰條例修正還要送行政院再轉立法院，目標於年底前送到行政院，但是當然希望能夠越快越好。

大客車全車上高、快速道路強制繫安全帶，經與業界及相關公會討論過後已獲共識，但交通部之前因只修一條法案，行政成本太高，所以遲遲未進行修正。張舜清自己也認為修正速度有點慢，並說會先將一些沒有爭議的案件挑出來，與運管規則一同公告，預告期需要2個月，加上行政作業要1個月的時間，預計農曆年前可完成運管規則修正；屆時大客車就必須透過逃生安全影片，或張貼文字、標誌等方式，提醒乘客務必繫上安全帶。

現行法規只規定大客車駕駛旁的座位、前後車門及安全門後第一排座位，及最後一排正中間座位等，需強制繫安全帶，否則一般道路可處1500元罰鍰，高、快速道路處3000元至6000元罰鍰。未來道交條例於立法院完成修正後，大客車只要上高、快速道路，在駕駛盡告知義務後，乘客若未繫安全帶，都會處3000元至6000元罰鍰。張舜清表示，處罰跟安全是兩個課題，現行大客車每個座位都有設置安全帶，過去有一直呼籲民眾，搭車就要繫安全帶，保護自身安全。