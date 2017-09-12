民雄大士爺祭 竟成「雨傘節」？

2017-09-12 10:06

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣宗教盛事「大士爺文化祭」昨起登場，廟方一連3天安排多場傳統祭儀，夜間則有晚會節目增添熱鬧氣氛，有趣的是，廟宇周邊夜市進駐的攤商，有近20攤專賣傘、雨具，成為最大特色，較普遍說法是，祭典期間一定會下雨，民眾逛街會順便添購，成為10多年來的傳統。

每年大士爺祭3天期間，民雄鄉中樂路、昇平路、民族路等廟宇周邊街區，總會湧入大批攤商，吸引數以萬計消費人潮，民雄鬧區熱鬧非凡。

臉書「綠豆嘉義人」轉貼網友拍攝的民眾搶購雨傘照片，指「大士爺祭又稱雨傘節」，吸引近4千人次按讚瀏覽，許多人不解留言詢問緣由，不少人回應「祭典期間會下雨」、「雨傘花樣多，成為傳統」，還有人留言要去買20把。

大士爺廟副董事長周漳炎表示，10多年前有多家國產雨傘業者組團，在大士爺祭期間擺攤銷售，隨著雨傘產業沒落，仍有業者抱持「多賣多賺」的心態前來擺攤，久而久之成為傘攤眾多的景象；至於祭典期間是否都下雨，他說，此應是業者為吸引人潮，所衍生的說法，天氣多變化，不一定每年祭典都會下雨。

大士爺廟今天安排「放水燈」儀式，下午3點於大士爺廟集合，廟方幹部與信徒將步行至文化路文隆橋下放水燈，有如「邀請卡」，通知「好兄弟」前來接受普度盛會；明天深夜11點，由信徒恭迎3公尺高的紙糊大士爺，走至國道1號民雄交流道附近，為神尊進行火化升天儀式，象徵帶走「好兄弟」，是活動最高潮。