泰利來勢洶洶 石門水庫既期待又怕受傷害…

2017-09-11 17:29

〔記者李容萍／桃園報導〕泰利颱風路徑偏北有可能從宜蘭花蓮登陸台灣，石門水庫已完成防颱準備工作，水利署北區水資源局長江明郎表示，石門水庫今年從8月開始至今降雨量偏少，希望泰利颱風能夠帶來及時雨，解除可能的旱災，但是如果颱風雨量太大，北水局已經作好防颱整備。

截至今天下午4點，石門水庫大壩水位標高236.89公尺，蓄水量1億3875萬噸，蓄水率68.91％。

江明郎表示，泰利颱風帶來豐沛雨量可以讓石門水庫免於乾旱，但是如果雨量太大，為了大壩安全還是有洩洪的可能，北水局已經作了萬全準備，可以達成「穩定供水」及「維持庫容」的目標。

因應颱風來襲可能帶來的強風豪雨而要洩洪作整備，北水局除完成各閘門檢查，因應水庫原水濁度升高「中庒調整池」已經蓄滿水，在水庫洩洪排砂期間可以供應板新地區和北桃園地區7天的供水，達到「穩定供水」目標。

北水局並和新北市政府連繫，請新北市政府隨時注意水庫洩洪訊息，適時關閉淡水河流域的防洪閘門，並請新北市政府通報淡水河高灘地車輛移開避免財產損失，提醒石門水庫下游施工單位和民眾在颱風期間遠離河道，避免發生危險，同時請保七總隊第二大隊第一中隊加強石門水庫園區廵邏避免民眾在水庫園區發生危險。