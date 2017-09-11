新竹生活節又來了 今年走露營風、辦國際日

新竹生活節又來了！新竹生活節今年走露營風。（記者洪美秀攝）

2017-09-11 13:48

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市民喜愛的新竹生活節又來了！今年市府規劃露營風趴，有「慢步護城河」和國際日兩大主軸活動，市民可想像在山區野外露營的感覺，除了野餐吃美食，還可逛文創市集、手作DIY和聽搖滾熱音，在秋高氣爽的季節慢步護城河、來段專屬的生活Freestyle。

新竹市長林智堅說，新竹生活節已邁入第3年，希望傳達減壓的新生活，透過文創市集的交流、講座、街頭表演、熱音及熱舞比賽，讓市民及年輕人有放鬆紓壓的場域，可以放慢生活腳步，讓緊繃的工作壓力釋放，沿著護城河慢慢走。

文化局表示，今年新竹生活節16日、17日上午10點起，在護城河舉辦「慢步護城河」活動，並以露營風為主題，沿路可看到造價80多萬元的高級露營車、還有輕便家庭式的露營帳篷，只要鋪張野餐墊，就可坐在護城河旁的草地欣賞音樂表演，還可逛創意市集，現場會有40個攤位，並有特技雜耍及高空特技等表演。

此外，23日、24日在關新公園舉行國際日活動，會邀請27個不同國家、超過40攤的美食、藝術品和手作市集，邀請大家來趟國際美食遊藝之旅，感受巴拉圭、德國、非洲等不同國家的表演與美食饗宴。

今年新竹生活節還有粉絲專頁抽獎活動，只要參與活動或打卡，就有機會獲得夢想紙箱屋，可搜尋臉書「新竹生活節」。

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