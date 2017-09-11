1000美元的新iPhone 外媒：考驗「果粉」忠誠度

蘋果即將在美國時間12日（台灣時間13日凌晨）舉辦發表會，新iPhone售價恐高達1000美元，將考驗用戶的忠誠度。（美聯社）

2017-09-11 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果即將在美國時間12日（台灣時間13日凌晨）舉辦發表會，萬眾矚目的iPhone 8即將登場，由於將搭載許多新功能，這款新iPhone售價恐高達1000美元（約新台幣3萬元），將考驗用戶的忠誠度。

英國《金融時報》（Financial Times）報導，備受期待的10週年紀念版iPhone預計本週亮相，有觀察指出，iPhone 8在臉部辨識、3D感測、無線充電、類載板SLP、語音助理Siri、機殼色系、銷售數量等7大層面，將有嶄新進展與風貌；在臉部辨識方面，為因應擴增實境（Augmented Reality）的應用，雙鏡頭位置也從水平改成垂直，以利3D AR橫幅拍攝。

分析師們認為，這次新機發布將有助於蘋果克服過去2年的歐美市場上智慧型手機飽和的狀態，很多用戶不再頻繁更換現有手機，推動更快、收入增長的最佳途徑就是提高單位價格，而不是單純地依靠出貨量。

《金融時報》指出，第一款售價破1000美元的iPhone，本週將考驗客戶的忠誠度、購買力以及對創新的熱情。