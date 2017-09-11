籌備半年 桃園成立首個「AI科技實驗班」

據校方課程安排，未來亦將加強學生英語能力及注重游泳等多方學習。（記者魏瑾筠攝）

2017-09-11 10:59

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕歷經半年籌備、桃園第一個「AI（人工智慧）科技實驗班」成立，從高中端開始培育科技人才！

桃園市立永豐高中「AI科技實驗班」今天開班，教育局長高安邦、市議員呂林小鳳、祥儀企業總經理彭紹松出席開班剪綵，15名高一新生這3年中，將接受一系列物聯網、APP及程式設計等專業課程，永豐高中校長林裕豐表示，科技實驗班是桃園第一個，課程規劃上與普通班有非常大的差異，更加重視學生專業上的訓練，升學課程的比例比一般少，為此學校也特別舉辦家長說明會，期盼家長、學生能夠顛覆以往的觀念，也支持這樣的選擇。

林裕豐表示，實驗班學生在未來3年，除了專業課程、英文多益要達到550分以上，也要考取相關證照、積極參與各項競賽，師資群來自鄰近的中原、中原、元智等大學，目前已有20多位教授群，在升學的規劃上為了讓學生無後顧之憂，其中也與元智大學合作「3+4」模式，未來學生可選擇元智大學申請入學，也可依其他升學管道申請一般大學；另與桃園在地的祥儀企業合作，將產、官、學連結起來，也補強科技產業中「高中端」的人才訓練，另，學校也將在明年完成「物聯網中心」。

教育局長高安邦表示，對實驗班成立具有相當高期待，明年教育局預算增加，永豐高中亦被列入重點計畫學校，十分看好實驗班未來發展；呂林小鳳表示，當初教育局在尋找科技實驗班的成立地點，永豐原本就有大學端的合作資源，加上地理位置適中，因此爭取將科技實驗班納入永豐，在物聯網中心完成後，可與航空城、亞洲矽谷計劃接軌。

祥儀企業總經理彭紹松表示，公司長期與大專院校、高職進行產學建教合作，也一直在尋覓契機，能再往下扎根，未來將提供公司作為實驗班學生學習的場域，也會投入公司的專業人才，培養學生成為未來的科技人才。

選擇實驗班就讀的學生俞思宇表示，AI是未來的產業趨勢，加上本身就喜愛在課程外多方嘗試，國中也有學過簡單程式撰寫，因此在父母支持下選擇進入實驗班就讀。