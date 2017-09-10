難忍小王有別人？專家：外遇情傷最好全身而退

精神科醫師指出，外遇一樣會從熱戀變平淡，最高明的外遇就是平安走過起伏，「相互鞠躬，謝謝招待」。（情境照，畫面中人物與新聞無關）

2017-09-10 23:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有女性外遇，但是「小王」也有女友，雙方經過熱戀漸漸變冷，讓她痛苦不堪，寫過很多兩性文章的精神科醫師沈政男建議，療情傷就像戒毒癮，熬過幾個禮拜的「戒斷期」，就會漸漸回到原來的自己，而最高明的外遇，就是平安走過感情起伏，等感情變淡，「相互鞠躬，謝謝招待」。

草屯療養院精神科醫師沈政男在臉書PO文指出，有女性網友因為先生外派，與同事發展出地下情，對方也有女友，這段地下情曾有熱戀期，後來爭吵不斷而熱度急降，即使未分手，對方態度也不再像往昔熱絡，讓她一度想玉石俱焚。

沈政男說，情傷難處理，外遇情傷更難，因只能偷偷摸摸，處理效率較差，痛就較多，若分手，還愛著對方的那一方就會更痛，不過療情傷與戒毒癮差不多，只要熬過痛苦的「戒斷期」，痛感就漸漸地減少。最好趁未東窗事發前處理，讓自己全身而退。

沈政男認為，外遇一樣會從熱戀情進入穩定期，有一天也會變平淡，最高明的方式，就是平平安安地走過感情的起伏，不要造成彼此的傷害，幾年後兩人感情變淡了，就「相互鞠躬，謝謝招待」。