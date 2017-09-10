華航工安意外2人重傷 成立專案小組調查

華航維修廠棚內一架 A330 發生一件公安意外，有兩名維修人員操作程序疏忽，不幸摔落造成嚴重傷害。（記者姚介修翻攝）

2017-09-10 18:19

〔記者姚介修/桃園機場報導〕9月9日上午華航維修廠棚內一架 A330 發生一件工安意外，疑因操作程序疏忽，有兩名維修人員不幸摔落造成嚴重傷害，華航除立即將2人送醫救治，同時也成立專案調查原因，並通報勞動局北部職安中心。

這兩位受傷的修護工廠員工，在進行一架空中巴士A330的全機噴漆作業，同時也有工作人員在客艙維修，由於噴漆需要關閉客艙門，內部會非常悶熱，維修人員就接駁冷氣車將冷氣送進機艙，希望降低機艙內溫度。

未料，由於進行噴漆維修人員也將飛機機艙出氣孔封住，所以冷氣一直往機艙內送，造成內部壓力過大，原本維修人員要從飛機鼻輪後方的電子艙門進到飛機，但是因為內部壓力過大，電子艙門無法往內開啓，於是維修人員就用工程升降車，想由飛機右側2號門進入，沒想到由於內部壓力大於機外，所以在機門開啓之際，因為壓力關係造成機門迅速外推，把維修人員從兩層樓高彈到地面，造成一名人員頭骨破裂，另一名則是穿刺性骨折，現場人員發現後立即叫救護車送醫急救。

據資深航空人員表示，這起工安意外應該是人員沒有依照標準程序執行，才會導致機艙內艙壓過大，開門時引發機門迅速外推，造成維修人員受傷的工安事件，資深航空人員也指出，如果機艙內艙壓每平方英寸超過2磅的壓力（2psi），機門就會打不開，如果接駁冷氣車時，對外出氣孔沒有封閉，也不會有這種問題，所以是維修人員在執行順序上並沒有依照程序，對此華航也成立專案小組進行調查。