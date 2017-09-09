新竹縣市大雨特報！熱帶低壓可能成颱

中央氣象局指出，今天天氣和昨天類似，不過由於水氣較昨日減少些，午後雷陣雨的範圍及量值會較為縮小。（資料照，記者劉信德攝）

2017-09-09 06:16

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（9日）天氣和昨天類似，不過由於水氣較昨日減少些，午後雷陣雨的範圍及量值會較為縮小；另外，偏南風影響，夜晚及清晨南部沿海地區也會有局部短暫雨。氣象局針對新竹縣、新竹市2縣市發布大雨特報。

氣象局表示，今、明（9日、10日）兩天台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，馬祖有局部短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。溫度方面，今各地近中午高溫仍約32至34度，感受上較為悶熱。

此外，關島東方海面的熱帶性低氣壓，朝向西北西進行，未來有發展為輕度颱風的趨勢，距離鵝鑾鼻東南東方尚有2900多公里，下週三起可能影響台灣地區的天氣。

氣象局預估，週日至下週二（10日至12日）台灣附近的天氣大致上還是受到副熱帶高壓的影響，天氣還算穩定，只有下午過後局部地區會有雷陣雨發生，週日由於台灣附近風場比較偏南風，午後雷陣雨的範圍比較偏向北台灣、宜花地區以及各地的山區，下週一、下週二風場逐漸轉為偏東風，午後雷陣雨的範圍則比較偏向中南部地區及各地山區；溫度方面，各地白天高溫約32至34度，感受較為悶熱。

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空氣品質方面，今日全台各地及外島地區空氣品質為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 37 31 ~ 38 31 ~ 37 29 ~ 35

氣象局針對新竹縣、新竹市2縣市發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

今各地近中午高溫仍約32至34度，感受上較為悶熱。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數。（圖擷取自中央氣象局）